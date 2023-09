10 anni di PittaRosso Pink Parade

Per il decimo anno torna domenica 8 ottobre a Milano e in tutta Italia la PittaRosso PinkParade, la camminata rosa a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi

Ai nastri di partenza. Domenica 8 ottobre ritorna, e quest'anno festeggia il suo decimo anniversario, la PittaRosso Pink Parade, la kermesse autunnale che nasce dall’incontro tra PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, e Fondazione Veronesi che da anni s’impegna a sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili e a sensibilizzare sempre più donne sull’importanza della prevenzione.

Ad oggi i fondi raccolti nel corso delle 9 edizioni ammontano a oltre 6 milioni di euro, che hanno permesso di sostenere il lavoro di eccellenti ricercatori e di finanziare progetti scientifici all’avanguardia per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci e personalizzate per tutte le pazienti di oggi e di domani.

I fondi che verranno raccolti in questa edizione contribuiranno a finanziare un progetto dedicato alla diagnosi precoce di tumore al seno. Lo studio, ad opera dei ricercatori di Fondazione, riguarderà la ricerca di cellule tumorali circolanti a livello sanguigno con l’obiettivo di intercettare i primi segni di malattia attraverso un semplice prelievo. Non solo, quanto raccolto servirà anche ad individuare nuove possibili terapie per prevenire lo sviluppo delle recidive nelle donne che hanno ricevuto in passato una diagnosi di malattia.

Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, anche la decima edizione della PPP avrà due anime: da un lato la tradizionale camminata di Milano, dall’altro il grande appuntamento diffuso, al quale tutti, in ogni parte d’Italia, possono partecipare. L’evento live di Milano prevede, come di consueto, l’appuntamento al villaggio ufficiale allestito in Piazza del Cannone, all'interno di Parco Sempione, e un percorso di 5 km che si snoderà lungo le vie del centro, attraversando alcuni degli angoli più suggestivi della città. Mentre nel resto d’Italia, ognuno potrà scegliere il percorso che preferisce, nella natura, in casa o in città, e camminare, correre o fare attività fisica, da solo o in gruppo. Va bene tutto. L’importante è partecipare, perché i fondi raccolti andranno a sostegno della ricerca scientifica d'eccellenza sui tumori che ogni anno colpiscono migliaia di donne (utero, seno, ovaio).

L’unica regola? Condividere la propria esperienza sui social con l’hashtag ufficiale #PPP23, per diffondere il potere del rosa e promuovere l’importanza dell’attività fisica come preziosa alleata nella prevenzione dei tumori.

Per iscriversi alla PittaRosso Pink Parade basta recarsi in uno dei negozi PittaRosso o andare sul sito pittarossopinkparade.it e scegliere la modalità di partecipazione preferita.

I primi 20.000 iscritti riceveranno un “Pink Kit” davvero speciale: un pratico zainetto rigorosamente pink con all’interno la mitica t-shirt ufficiale 2023 e tanti altri omaggi dei partner. L’illustrazione che campeggia su maglia, zaino e in tutta la comunicazione dell’evento, è stata creata dalla web artist Momusso, che con il suo stile essenziale ma carico di simbologia, ha rappresentato il concept di questa 10years edition con il visual La Donna del Futuro, una donna sempre più consapevole dell’importanza della prevenzione e della ricerca scientifica per la salute di sé stessa e di tutte le altre donne.

Anche chi non riuscirà a partecipare all’evento dell’8 ottobre potrà comunque contribuire fino al 31 ottobre alla raccolta fondi con una donazione alle casse in tutti i punti vendita PittaRosso o su pittarossopinkparade.it.

