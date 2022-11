A Como Charity Dinner di Fondazione Umberto Veronesi

Appuntamento lunedì 14 novembre 2022 al Teatro Sociale per sostenere l’oncologia pediatrica

La Responsabile della Delegazione di Como di Fondazione Umberto Veronesi, Francesca Ruffini Stoppani, rinnova il suo impegno a sostegno dell’oncologia pediatrica, organizzando l’ottava edizione della cena di raccolta fondi presso il Teatro Sociale di Como, che si terrà lunedì 14 novembre alle ore 20.00.

I fondi raccolti grazie all’ampia adesione della cittadinanza comasca saranno devoluti al progetto Gold for kids, per finanziare NEMO, progetto che vede come obiettivo la creazione di una rete di strutture oncologiche per la messa a punto di nuovi trattamenti per la leucemia mieloide acuta dell’età pediatrica.

Il menù della serata è stato affidato a Francesco Cerea, del Ristorante Da Vittorio di Brusaporto, che condivide con Fondazione Umberto Veronesi l’attenzione ad un’alimentazione sana, primo e fondamentale strumento di prevenzione di molte patologie.

Durante la serata sarà possibile continuare a sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici partecipando all’asta realizzata insieme a Charity Stars, grazie alle numerose aziende che hanno donato meravigliosi lotti.

Un ringraziamento particolare per la realizzazione dell’evento va al Ristorante Da Vittorio di Brusaporto, all’acqua San Pellegrino, a Corvée e Opera Vitivinicola in Valdicembra per i vini, a Essse Caffè per il caffè, a cioccolateria Zaini Milano, a Life frutta secca, Miamo e Hairmed per i cadeaux che sono stati distribuiti ai partecipanti.