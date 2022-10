Appuntamento giovedì 6 ottobre nelle Sale di Palazzo Parigi per sostenere l’oncologia femminile

L’appuntamento con l’annuale Charity Dinner di Fondazione Umberto Veronesi è previsto per giovedì 6 ottobre alle ore 20.00 nelle Sale di Palazzo Parigi, dove i supporter di Fondazione potranno rinnovare il loro impegno a sostegno della ricerca scientifica.

I fondi raccolti durante la serata permetteranno di finanziare un innovativo progetto di ricerca che mira a valutare l’efficacia globale di una terapia farmacologica combinata nel trattamento dei tumori al seno triplo negativi, sia localmente avanzati sia metastatici.

Questo progetto, denominato “Azalea”, è uno studio clinico di fase II multicentrico, che vede coinvolti quattro importanti ospedali italiani impegnati a trovare soluzioni di cura più efficaci per il tumore al seno triplo negativo, il tumore al seno più pericoloso che rappresenta circa il 15-20% di tutte le nuove diagnosi di tumore mammario (circa 10.000 casi all’anno, in Italia).

L’iniziativa è stata realizzata anche grazie al sostegno di Banca Ifis, main sponsor, che con Kaleidos, il social impact lab lanciato nel 2022, promuove progetti a impatto sociale, in tre aree: comunità inclusive, cultura e territorio e benessere delle persone.

Gli ospiti, oltre a gustare la cucina del pluristellato Enrico Bartolini, chef del Ristorante Enrico Bartolini al Mudec, potranno partecipare a un’asta silenziosa, organizzata in collaborazione con la piattaforma CharityStars. In aggiunta alle luminose opere dell’artista internazionale Marco Lodola, presentate grazie alla preziosa collaborazione della Galleria Deodato Arte, saranno in palio svariati lotti donati generosamente da numerose aziende:

L’evento, in collaborazione con Carosello Records, sarà accompagnato dalla performance musicale di Diodato, vincitore della 70^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Fai Rumore”.

Un ringraziamento particolare per la realizzazione della serata va anche a Cattolica Assicurazioni, Fondazione Passadore, Mooney, Poliform, Tod’s, Korian, Moncler e CITRUS L’Orto Italiano; a Miamo e Millefiori® Milano che hanno donato i preziosi cadeau omaggiati ai partecipanti, a The Flowers Lab e Flor You che hanno donato i centrotavola, a Lauretana che ha fornito l’acqua e a Costaripa di Mattia Vezzola, quale riferimento qualitativo dei vini Rosé Italiani, che ha invece omaggiato i vini.