A scuola di salute con Fondazione AEM

Fondazione AEM ha deciso di organizzare per gli studenti incontri divulgativi sulla prevenzione con gli esperti di Fondazione. Ne abbiamo parlato con Alberto Martinelli, Presidente di Fondazione AEM.

Da sempre attiva nell’ambito educativo e culturale, Fondazione AEM ha deciso di organizzare incontri divulgativi per gli studenti in collaborazione con Fondazione Veronesi. Potreste raccontarci quali sono le ragioni che vi hanno spinto a sceglierci come partner di queste vostre iniziative? Quanto è importante per voi sensibilizzare i giovani sull’importanza di adottare sani e corretti stili di vita?

Fondazione AEM, da sempre attiva nell’ambito educativo e culturale, propone gratuitamente ogni anno alcune attività dedicate alle scuole quali incontri di formazione e approfondimento sui temi della sostenibilità, dell’ambiente, della salute, sulla divulgazione scientifica, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, mostre fotografiche e tante altre iniziative per ognuna delle quali si affida all’expertise di partner di riconosciuta eccellenza nel proprio ambito. Formare le nuove generazioni per il futuro del nostro pianeta include abituarli a prendersi cura di sé stessi e dunque affrontare anche i temi della prevenzione e degli stili di vita sani. La partnership con Fondazione Veronesi per offrire incontri divulgativi rivolti alle scuole risponde proprio all’esigenza di offrire agli studenti la possibilità di approfondire le tematiche connesse alla salute confrontandosi direttamente con esperti in materia che si dedicano costantemente alla ricerca.

Quali sono le vostre prospettive o idee per il futuro riguardo la vostra collaborazione con Fondazione? Come pensate che possa evolvere in futuro questo solido rapporto?

L’auspicio per il futuro è quello di consolidare la collaborazione già in essere e proseguire sulla strada della coprogettazione di interventi a carattere divulgativo e formativo centrati su audience diverse, includendo le scuole e la cittadinanza più ampia. Inoltre, ci auguriamo anche di poter continuare a sostenere la ricerca in ambito oncologico per migliorare la prevenzione e consentire alla medicina di progredire nella lotta contro i tumori.