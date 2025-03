La Delegazione di Arezzo organizza un incontro per favorire la crescita e il progresso collettivo

Appuntamento il 19 marzo per partecipare all’incontro “Responsabilità sociale d’impresa”

La Delegazione di Arezzo di Fondazione Veronesi, guidata da Laura Carlini, organizza l’incontro “Responsabilità sociale d’impresa” per contribuire alla crescita e al progresso collettivo. L'evento si terrà ad Arezzo mercoledì 19 marzo alle ore 18 presso la sala Buitoni Confindustria Toscana Sud, in Via Roma 2.

L'obiettivo principale di questo incontro è creare uno spazio di dialogo volto a favorire la condivisione e l'approfondimento su temi rilevanti, come la Corporate Social Responsibility, il Marketing e la Comunicazione, promuovendo una discussione proficua che possa implementare l'interazione tra donne con esperienze diverse ma unite dalla passione per l'impatto sociale positivo.

Attraverso il confronto e il contributo di professioniste esperte, l'incontro si propone di affrontare i cambiamenti sociali ed economici in atto, riflettendo su come questi possano essere interpretati e affrontati in modo innovativo. L'intento è creare nuove connessioni, ispirare nuove idee e accelerare i processi di cambiamento, alimentando cosi una crescita condivisa e sostenibile.

All’incontro, moderato da Federico D'Ascoli, Caporedattore de La Nazione Arezzo, interverranno:

Monica Ramaioli

Direttore Generale Fondazione Umberto Veronesi ETS

Anna Guatri

Responsabile CSR Fondazione Umberto Veronesi ETS

Maria Cristina Squarcialupi

Presidente Unoaerre Industries Spa

Valentina Boffi

Chief Sustainability Officer Gruppo Florence

Scarica la locandina