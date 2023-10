Alce Nero e La spesa in rosa contro i tumori femminili

Alce Nero rinnova il suo impegno al fianco di Fondazione Veronesi, e nel mese di ottobre, lancia l’iniziativa “La spesa in rosa” per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili

Anche quest’anno Alce Nero scende in campo al fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili.

Nel mese di ottobre, lo storico marchio di agricoltori e trasformatori biologici propone sul suo shop online La spesa in rosa: acquistando i singoli prodotti contrassegnati dal fiocco rosa o la Cesta Mediterranea, sarà possibile dare il proprio contributo alla ricerca scientifica per trovare cure sempre più efficaci e personalizzate e costruire un futuro di salute per tutte le donne di oggi e di domani.

Prodotti singoli:

Ceci lessati 300g

Olio extra vergine di oliva 750g

Composta di albicocche 270g

Penne rigate di farro 500g

Contenuto La Cesta Mediterranea:

Spaghettoni di grano duro Cappelli 500g

Ceci lessati 300g

Riso integrale 500g

Pesto genovese 130g

Frollini all'avena e grano saraceno 250g

Inoltre, anche quest’anno Alce Nero sostiene le Pink Ambassador di Fondazione Veronesi: donne che dopo aver superato un tumore femminile, hanno scelto di allenarsi e correre tutte insieme, per promuovere l’importanza della prevenzione e raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica.