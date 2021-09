Autografi e Memorabilia all’asta per sostenere la ricerca sul tumore al seno

Dal 16 al 25 settembre Galileum Auctions offre all’asta 170 lotti, autografi e cimeli imperdibili, il cui ricavato verrà in parte devoluto a Fondazione Umberto Veronesi

Si compone di 170 lotti l’asta online organizzata da Galileum Auctions, in collaborazione con l’Associazione Autografia Italiana, a sostegno della ricerca scientifica sul tumore al seno promossa da Fondazione Umberto Veronesi.

Suddivisi in due categorie, Musica e Sport e Spettacolo e Contemporanei, i lotti proposti sono tutti cimeli imperdibili per collezionisti ed appassionati (si veda la fotogallery qui di seguito).

Sono presenti maglie autografate di grandi campioni del passato, come quella preparata per Diego Armando Maradona per un match di Serie A del campionato 1987-88, e del presente, come la maglia ufficiale della Nazionale Italiana preparata per il portiere Gianluigi Donnarumma in occasione della Finale dell’Europeo disputata a Wembley contro la Nazionale Inglese lo scorso 11 luglio.

E ancora, locandine firmate da grandi personaggi della lirica e del teatro, come Luciano Pavarotti, Carla Fracci e Rudolf Nureyev, un CD della colonna sonora de “Gli Intoccabili” firmata dal grande Maestro Ennio Morricone, fino ad uno zuccotto indossato da Papa Francesco, presumibilmente durante l’omelia del 9 maggio 2018.

Ogni lotto è rigorosamente autenticato e accompagnato dal Certificato di Autenticità dell’Associazione Autografia Periti Calligrafici Certificatori, COA-R.

L’asta avrà luogo dal 16 al 25 settembre, per partecipare è sufficiente registrarsi sul sito di Galileum Auctions: https://www.galileumauctions.com/

Un’occasione unica per farsi un regalo doppio: un oggetto unico e prezioso e il ricordo di aver contribuito a dare una nuova speranza di guarigione alle tante donne che combattono contro un tumore.