Autogrill a sostegno della ricerca di Fondazione Umberto Veronesi

Parte a metà giugno e proseguirà per un mese la raccolta fondi promossa da Autogrill a favore di Fondazione. Al centro dell’iniziativa sane e gustose pokè

Un'alimentazione varia e salutare è alla base di un corretto stile di vita. Autogrill -leader nel settore della ristorazione per chi viaggia- e Fondazione Umberto Veronesi si uniscono per dar vita ad una iniziativa -nei concept Ciao e La Fucina nei punti vendita Autogrill in tutta Italia- che vedrà protagonisti alcuni tra più originali e colorati piatti del momento: le insalate pokè.





Per ogni pokè venduta fino a metà luglio, Autogrill devolverà 1 euro a Fondazione Umberto Veronesi, che destinerà il ricavato al finanziamento della borsa di ricerca di Benedetta Raspini, biologa nutrizionista specialista in Scienze dell’Alimentazione, che svolge la sua attività di ricerca presso il laboratorio di Nutrizione Clinica e Dietetica dell’Università degli Studi di Pavia. Più insalate pokè saranno vendute e maggiore sarà il contributo a sostegno della ricerca!





La scelta dei piatti da legare all’iniziativa non è certamente casuale: le pokè sono ricette di ispirazione hawaiiana che uniscono in un unico piatto ingredienti sani e gustosi come verdure, frutta, pollo, pesce fresco crudo o cotto e riso cucinato in maniera estremamente semplice per un piatto bilanciato che contempli vitamine, proteine e carboidrati. Rappresentano senza dubbio un’alternativa pratica e veloce per tutti coloro che, anche in viaggio, non intendono rinunciare a nutrirsi in modo equilibrato specie nel periodo estivo.





Ampia e diversificata l’offerta tra le diverse pokè: la gustosa pokè NETTUNO, composta da riso basmati e venere, tonno pescato a canna, uova, soia edamame, olive leccine, lattughino, pomodorini, patate e sesamo nero; l’esotica pokè SALMONE, arricchita con riso basmati e venere, salmone affumicato, mango, avocado, crauto rosso, soia edamame, lattughino e pomodorini e sesamo nero; la golosa pokè POLLO, realizzata con riso basmati e venere, petto di pollo, salsa caesar, bacon, avocado, lattughino, pomodorini, fagiolini e sesamo.