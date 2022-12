Babbo Running sostiene Fondazione Veronesi

Sostieni la ricerca contro i tumori pediatrici. Appuntamento il 17-18 e 24 dicembre

Anche quest’anno torna in tante piazze d’Italia la corsa più natalizia dell’anno: si tratta della Babbo Running, evento divertente e ironico in cui grandi e piccoli percorrono 5 km in costume da Santa Claus. Quest’anno si terrà la 12° edizione e come ogni anno una parte dei fondi sarà devoluta a sostegno di Gold for Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi dedicato ai tumori dell’infanzia e dell’adolescenza.

Per iscriversi è necessario cliccare sul sito dell’evento (www.babborunning.it) e scegliere la data e la città presso cui si desidera correre: il costume con cui partecipare ti sarà spedito!

Di seguito le date in programma:

17 dicembre – Milano

18 dicembre – Piacenza

24 dicembre – Bergamo

In alternativa, è anche possibile iscriversi entro il 24 dicembre alla Virtual Edition, ricevendo a casa il kit da Babbo Natale e correndo quando e dove vuoi!

Anche quest’anno quindi “vesti l’allegria e sostieni la ricerca scientifica”!