A Bologna torneo di Burracco a sostegno di Fondazione Veronesi

Appuntamento venerdì 15 dicembre per sostenere la ricerca scientifica

La Delegazione di Bologna di Fondazione Veronesi, guidata da Rita Demo Magli, organizza un torneo di Burraco per sostenere la ricerca scientifica e come occasione per condividere gli auguri di Buone Feste.

L’appuntamento è venerdì 15 dicembre alle ore 15.00 presso il Ristorante “Altro?” all’interno del Mercato delle Erbe di Bologna, in Via Ugo Bassi 23/25.

Per info e prenotazioni:

Rita Demo Magli 335 31 00 56

Cristina Stecchi Zurla 335 8241428

Antonella Fiorentini 338 3644910

Scarica la locandina