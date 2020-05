Carte fedeltà e piatti sani: To.Market sostiene Fondazione Veronesi

L'insegna di supermercati aggiunge nuove modalità di sostegno alla ricerca finanziata da Fondazione Umberto Veronesi. Disponibili piatti pronti salutari e una serie di shopper ecologiche

To.market, rivenditore nel settore alimentare che conta 13 supermercati in Lombardia (principalmente a Milano), conferma e amplia il proprio sostegno a Fondazione Umberto Veronesi.



Oltre alla possibilità di convertire i punti caricati sulla carta fedeltà in donazioni, l'azienda ha deciso di mettere in vendita alcuni piatti (pronti) preparati con alimenti ricchi di sostanze nutraceutiche e una serie di shopper ecologiche riutilizzabili. Acquistando questi prodotti, si potrà contribuire alla raccolta di fondi da destinare a Fondazione Umberto Veronesi.



«Riteniamo che la ricerca e la prevenzione siano sempre fondamentali per il progresso ma soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo», afferma Mattia Ballabio, fondatore e ceo di to.market, che con questa opportunità ha scelto di ampliare l'offerta di prodotti sani da portare a tavola con cadenza quotidiana, per preservare la propria salute. Seguendo così le indicazioni di Fondazione Umberto Veronesi.