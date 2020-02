Colvin, un mazzo di fiori per sostenere la ricerca scientifica

In occasione della Festa della Donna, la start-up dei fiori rinnova il suo sostegno alla lotta ai tumori femminili. L'iniziativa andrà avanti per tutto il mese di marzo

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Donna, Colvin è al fianco di Fondazione Umberto Veronesi per sostenere Pink is good, il progetto dedicato alla lotta ai tumori femminili.



Per l’occasione, è stato disegnato un bouquet molto speciale, dal nome Shiny Hope: composto da eucalipto, lentisco, ranuncolo, rose, fresia, solidago e limonium. Brillanti e forti le tinte gialle e viola, che si mescolano a creare una perfetta armonia. Per tutto il mese di marzo, per ogni bouquet acquistato, tre euro saranno donati alla ricerca scientifica sui tumori femminili.



Colvin è la startup dei fiori che sta rivoluzionando il settore grazie alla nuova piattaforma per l’acquisto online, in gradi di garantire un servizio di consegna entro 24 ore dalla raccolta.