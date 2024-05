Con PayPal basta un piccolo gesto per sostenere la ricerca

Maria Teresa Minotti, Director PayPal Italia, spiega come grazie al “Give at Checkout” i clienti PayPal hanno la possibilità di fare una donazione di 1€ a Fondazione durante i propri acquisti online.

Per raggiungere grandi obiettivi, a volte, basta davvero poco.

Lo sa bene PayPal, che con la funzionalità “Give at Checkout”, da anni offre un sostegno sempre più importante alla ricerca scientifica sui tumori, grazie alle tante, piccole, donazioni di 1 euro che i consumatori effettuano durante i loro acquisti online.

Ne abbiamo parlato con Maria Teresa Minotti, Director di PayPal Italia:

Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto a sostenere Fondazione Veronesi?

«Agevolare il lavoro degli enti benefici e di chi vuole donare attraverso gli strumenti di pagamento online, in Italia così come nel resto del mondo, è il nostro contributo concreto e una parte importante della nostra mission. Fondazione Veronesi è stata tra i primi partner in Italia per la funzionalità di ‘Give at Checkout’. Una scelta che ci rende orgogliosi e che consente ai nostri clienti di supportare la vostra causa: la promozione e il sostegno della ricerca e del progresso scientifico».

Cosa significa per PayPal la ricerca scientifica?

«Riuscireste ad immaginare un mondo senza ricerca scientifica, senza progresso o sviluppi in ambito medico o tecnologico? La ricerca è la connessione tra il passato, il presente e un futuro in cui la salute e il benessere sono condizioni accessibili a tutti, ovunque nel mondo. Questa è la mia personale motivazione e quella di un’azienda globale come PayPal, un’organizzazione composta da culture diverse che condividono la stessa visione, quella di un mondo in cui la ricerca pone le basi per l’avvenire».

Da qualche anno avete lanciato in Italia la funzionalità Give at Checkout, che permette ai vostri utenti di sostenere direttamente Fondazione e le altre charities in maniera semplice e immediata. Ce ne vuole parlare?

«L’opzione Give at Checkout* offre ai consumatori la possibilità di fare una donazione di 1euro, durante i propri acquisti online con PayPal. Queste micro-donazioni sono un modo semplice e immediato per fare del bene e donare per una causa importante, mentre si stanno già effettuando i propri acquisti.

I consumatori possono anche impostare il loro ente di beneficenza preferito nel proprio account PayPal o direttamente dall’app PayPal, così ad ogni checkout avranno la possibilità di donare 1euro per sostenerlo».

*non si applicano commissioni.