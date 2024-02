Con Paypal è più facile sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Dal 12 al 18 febbraio, Fondazione Veronesi sarà in esclusiva charity del cuore PayPal

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro infantile, PayPal ha scelto di scendere in campo al fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori pediatrici. Dal 12 al 18 febbraio, infatti, il servizio di pagamento online darà visibilità esclusiva alla Fondazione, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al progetto PALM Research Project® e dare una speranza ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie.

Inoltre, PayPal offrirà a tutti gli utenti la possibilità di impostare - nel proprio account PayPal o direttamente dall'app - Fondazione Veronesi come ente di beneficenza preferito. In questo modo, ad ogni pagamento tramite questa modalità, agli utenti verrà ricordata la possibilità di effettuare una donazione.

Farlo è semplice! Ecco come fare per impostare Fondazione Veronesi come ente benefico preferito su PayPal.

Vai sulla Pagina di Fondazione Veronesi su PayPal; Accedi con le tue credenziali su PayPal; Clicca sul cuore per impostare Fondazione Veronesi come tuo ente benefico preferito.

Puoi impostare Fondazione Veronesi come ente preferito anche da app:

Apri l'app di PayPal sul tuo telefono e fai login; Clicca su "Pagamenti" e poi su "Donazioni"; Clicca su "Imposta ente benefico preferito"; Cerca Fondazione Veronesi e clicca sul cuore.

In questo modo, ogni volta che paghi con PayPal potrai scegliere se donare €1 a Fondazione Veronesi.

Attraverso l’opzione “Give at Checkout”, gli utenti PayPal potranno effettuare una donazione di 1 euro durante i propri acquisti online in modo semplice, sicuro ed immediato.

Ogni piccola donazione può fare la differenza! Un esempio? Lo scorso anno, grazie a questa modalità, abbiamo potuto raccogliere oltre 400 mila euro che abbiamo destinato alla ricerca sui tumori femminili e pediatrici.

Quanto riuscirete a donare grazie a questa semplice modalità verrà devoluto a PALM Research Project®, la nuova rete internazionale di ricerca e cura che gestirà la prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer e lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che colpisce ogni anno circa 70 bambini in Italia.