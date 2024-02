Cosmetica Italia sostiene la ricerca scientifica sui tumori della pelle

Nel 2024, Cosmetica Italia sosterrà il progetto di ricerca della Dott.ssa Martina Cusan, che mira a potenziare la terapia del melanoma metastatico.

Quest’anno, Fondazione Veronesi potrà contare su una nuova partnership, quella con Cosmetica Italia. L’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, attraverso La Forza e il sorriso Onlus, contribuirà infatti a finanziare il progetto della ricercatrice Martina Cusan (Università degli Studi di Padova) che mira a sviluppare nuove e più efficaci terapie contro il melanoma metastatico.

Nonostante i recenti progressi nella terapia contro il melanoma, la diffusione metastatica del tumore rimane ancora oggi la causa principale di mortalità dei pazienti e un problema clinicamente non risolto. Le cellule aggressive del melanoma metastatico, infatti, sviluppano resistenza alle terapie mirate in uso e, rispetto alle cellule del tumore primario, si dimostrano intrinsecamente più sensibili ad un particolare tipo di morte cellulare programmata, detta ferroptosi. Obiettivo del progetto è indagare i meccanismi molecolari alle base di questa sensibilità per potenziare la terapia del melanoma metastatico.