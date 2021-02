Dall'1 al 31 marzo tornano «Le noci per la ricerca»

Dall’incontro tra LIFE e Fondazione Umberto Veronesi nasce l’iniziativa «Le noci per la ricerca» per supportare la ricerca scientifica e promuovere uno stile di vita all’insegna del benessere con gusto

Torna, dall'1 al 31 marzo, l’iniziativa «Le noci per la ricerca». Fondazione Umberto Veronesi, con la collaborazione dell'azienda Life, si impegna a sostenere la ricerca scientifica attraverso la vendita di noci nei principali punti vendita della grande distribuzione in tutta Italia.



Acquistandole - in tre diverse confezioni: da 90 grammi sgusciate, da 350 e 500 grammi di noci in guscio - sarà possibile finanziare le attività dei ricercatori selezionati ogni anno da Fondazione. Nello specifico, per ogni prodotto acquistato, a Fondazione saranno devoluti 50 centesimi.



Il sostegno di Life si inserisce in una collaborazione che dura da ormai diversi anni con Fondazione Umberto Veronesi. Obbiettivo: diffondere la cultura del mangiar sano e sostenere la ricerca scientifica d’avanguardia nel campo della nutrigenomica (la scienza che studia il rapporto tra gli alimenti e il nostro Dna) e della prevenzione e cura dei tumori. Da questa collaborazione sono nati i prodotti Nutrimix Break e Nutrimix Colazione (mix di frutta secca ed essiccata) e il ricettario «Dentro al Guscio» (compendio di ricette di Marco Bianchi).



«Durante questa emergenza sanitaria da Covid-19, abbiamo intensificato il nostro impegno per sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza - afferma Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi -. Il nostro obbiettivo è combattere malattie che ancora oggi minacciano la vita di migliaia di persone. Ringraziamo Life, il cui supporto ci permetterà di continuare a finanziare il lavoro annuale di eccellenti ricercatori». Secondo Davide Sacchi, responsabile marketing dell'azienda, «vogliamo contribuire al benessere del consumatore e alla ricerca scientifica. In momenti difficili come quello che stiamo vivendo da un anno a questa parte, ci accorgiamo ancora di più quanto sia importante il sostegno in tal senso».



Testimonial della nuova edizione de «Le noci per la ricerca» è Marco Bianchi. «Nella mia quotidianità non manca mai la frutta secca. Ma soprattutto le noci, alimenti funzionali per la nostra salute grazie alle proprietà nutrizionali. Nello specifico, queste noci hanno un duplice valore: fanno bene a chi le mangia e aiutano a sostenere la ricerca scientifica».





«Le noci per la ricerca» potranno essere acquistate in tutta Italia nei punti vendita delle seguenti insegne:





Basko



Bennet



Carrefour



Conad



Coop



Crai



Despar



Esselunga



Famila



Groscidac



Gulliver



Il Gigante



Lekkerland



Mercatò



Poli



U2