«Noci per la Ricerca»: 13mila euro per la ricerca sui tumori pediatrici

La cifra, raccolta grazie alla vendita delle noci durante il mese di febbraio, servirà a finanziare la ricerca sui tumori che colpiscono bambini e adolescenti

Tredicimila euro. A tanto ammonta la cifra che Fondazione Umberto Veronesi destinerà alla ricerca sui tumori pediatrici a seguito della campagna «Le Noci per la Ricerca», nata dalla collaborazione con l'azienda Life.



Per tutto il mese di febbraio, chi ha acquistato una confezione di noci ha avuto modo di devolvere 50 centesimi al progetto Gold for Kids, con cui Fondazione finanzia la ricerca sui tumori che colpiscono bambini e ragazzi. L'iniziativa, nata nel 2016, vede al fianco di Fondazione un'azienda virtuosa come Life, impegnata a diffondere l'importanza di un'alimentazione equilibrata nell'ambito della prevenzione primaria, anche delle malattie oncologiche.



Un impegno a cui, negli anni, si è aggiunto quello del sostegno diretto alla ricerca scientifica, come testimonia l'ultima iniziativa. I cui risultati, soddisfacenti, lasciano immaginare un futuro al fianco di Fondazione Umberto Veronesi.