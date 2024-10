Eataly Milano Smeraldo al fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica

Appuntamento giovedì 10 ottobre 2024 con una grande cena stellata a sostegno della ricerca sul tumore al seno

Eataly Milano Smeraldo ospiterà una prestigiosa cena stellata di beneficenza a sostegno della ricerca scientifica. L’appuntamento con la Cena delle stelle è previsto per giovedì 10 ottobre alle ore 20 negli spazi del nuovo ristorante Eataly Food&Pizza Theatre, situato al secondo piano.

In questa serata speciale, alcuni dei più rinomati chef della scena enogastronomica italiana e internazionale si riuniranno per sostenere la ricerca sul tumore al seno. Ottobre è infatti il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e Eataly desidera offrire un contributo concreto.

La cifra raccolta verrà interamente devoluta a Fondazione Veronesi a sostegno di un progetto di ricerca sulla medicina personalizzata. L’obiettivo è quello di valutare in che modo il test genomico HER2DX possa aiutare i medici sul processo decisionale riguardo alle terapie per tumori al seno HER2+ in stadio iniziale.

A favore di questa nobile causa saranno presenti in cucina i fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio, 3 stelle Michelin a Brusaporto (BG), Carlo Cracco, patron di Cracco, 1 stella Michelin a Milano, gli chef di Il luogo di Aimo e Nadia, 1 stella Michelin a Milano, Alessandro Negrini e Fabio Pisani, il Maestro Pasticciere Marco Pedron di Felice e Viviana Varese di Villa Passalacqua a Moltrasio (CO).

La serata, organizzata in collaborazione con La Cucina Italiana, sarà introdotta da Maddalena Fossati Dondero, Direttore della storica rivista, e impreziosita dalle note del Quartetto Effe, che offrirà un accompagnamento musicale esclusivo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

www.eataly.it/milano