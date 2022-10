Fondazione Umberto Veronesi e CDI a sostegno della prevenzione del tumore al seno

Il Centro Diagnostico Italiano offre visite senologiche gratuite nel mese dedicato alla prevenzione al tumore al seno (anche in occasione della PittaRosso Pink Parade)

Anche quest’anno Fondazione Umberto Veronesi ha al suo fianco Centro Diagnostico Italiano (CDI) per rimarcare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce nei confronti del tumore al seno, malattia che ogni anno, soltanto in Italia, colpisce oltre 55.000 donne.

Concretamente CDI offrirà visite senologiche gratuite: il 14 ottobre 2022 in piazza Cadorna.

Mentre il 15 e 16 ottobre in occasione della PittaRosso Pink Parade, presso il villaggio in Piazza del Cannone dove il CDI stazionerà con il suo camper.

Il 17 ottobre invece il camper sarà posizionato in piazzale Cadorna.

Per sottoporsi alla visita senologica gratuita (anche durante il giorno della PittaRosso Pink Parade) è necessario prenotare contattando, a partire dal 3 ottobre, il numero 02.48317300 (lun-ven, dalle 9.00 alle 17.00 fino a esaurimento posti).