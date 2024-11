Fondazione Veronesi al Best Performance Award di SDA Bocconi

Anche quest'anno, al Best Performance Award di SDA Bocconi, Fondazione Veronesi sarà presente per premiare le migliori imprese capaci di generare valore condiviso in maniera sostenibile

Torna il Best Performance Award (BPA), l’iniziativa promossa da SDA Bocconi School of Management che premia le migliori aziende capaci di creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale, operando in maniera complessivamente sostenibile.



L’hot topic del 2024 sarà il “Family Business”: verranno premiate le aziende a conduzione familiare che si distinguono per eccellenza e innovazione. L'obiettivo sarà quello di riconoscere le realtà imprenditoriali che, nonostante le sfide tipiche delle imprese familiari, come il piano di successione e la gestione della governance, riescono a sviluppare un percorso di crescita solido e duraturo nel tempo. L'hot topic del premio si concentrerà anche sull'analisi delle strategie di innovazione e sulla capacità di integrare pratiche di diversità e inclusione, valorizzando la capacità di queste aziende di evolvere nel contesto competitivo pur valorizzando le radici e le origini di natura familiare.



Anche quest’anno, Fondazione Veronesi sarà fra i partner del premio annuale insieme a Banca Mediolanum, Pwc Italia, Elite, Jefferson Wells, Havas Pr e Radio Deejay e parteciperà inoltre al processo di valutazione.