Fondazione Veronesi al Festival BergamoScienza

- 3 ottobre alle 21, in Piazzale degli Alpini, Sotto controllo. Gli screening oncologici ieri e oggi

Arrivare prima per curare meglio. Questo è l’obiettivo degli screening oncologici, che negli ultimi 50 anni hanno contribuito a rivoluzionare le prospettive di trattamento e sopravvivenza per alcuni fra tumori più diffusi. Qual è lo scenario nell’era dell’Europe’s Beating Cancer Plan? Quali i nuovi screening in arrivo? Quale l’impatto sulla vita delle persone e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari? Inoltre, verranno presentati e discussi i risultati di un'indagine promossa da Fondazione Veronesi e condotta da AstraRicerche sul tumore al seno e la prevenzione mancata: ad oggi c'è ancora una quota importante di donne in età da screening che, però, la mammografia non la fanno. Perchè? Quali sono le loro motivazioni? E quanto ne sanno di tuore al seno, screening e prevenzione? Dei risultati - assai meno scontati di quanto ci si aspetterebbe - discuteranno Silvia Deandrea, Agenzia di tutela della Salute, ASL di Pavia, Pierluigi Novellis, programma strategico di Chirurgia Toracica Robotica IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, Donatella Barus, giornalista e direttrice Magazine Fondazione Veronesi.

- dal 2 al 14 ottobre, per le scuole, il laboratorio sull’inquinamento, Io vivo sano: inquinamento e salute.

Per informazioni e registrazioni: https://www.bergamoscienza.it/it