FONDAZIONE VERONESI E CDI: INSIEME PER LA PREVENZIONE

Dal 5 all’8 ottobre, il Centro Diagnostico Italiano offrirà 4 giorni di visite senologiche gratuite, per promuovere l’importanza della prevenzione del tumore al seno

Anche quest’anno, il Centro Diagnostico Italiano sarà al fianco di Fondazione Veronesi nel mese rosa dedicato alla prevenzione del cancro al seno, malattia che ogni anno colpisce 55.700 donne solo in Italia. In occasione della decima edizione della PittaRosso Pink Parade, il 5 e il 6 ottobre in piazzale Cadorna, e il 7 e l’8 ottobre in piazza del Cannone, a Milano, gli specialisti del Centro saranno a disposizione per offrire a tutte le donne la possibilità di sottoporsi ad una visita senologica gratuita a bordo dell’ambulatorio mobile.

È necessario prenotare, telefonando al numero 02 48317300 (lunedì – venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

"Torniamo con convinzione a sostenere questa iniziativa che offre un’occasione in più, accessibile e gratuita, per dedicare attenzione alla prevenzione del tumore al seno. Essere consapevoli della propria salute mammaria è fondamentale: individuare precocemente un’eventuale neoplasia migliora in modo significativo le possibilità di ricevere trattamenti efficaci e conservare nel tempo la nostra salute e una migliore qualità di vita. La prevenzione è la chiave per ridurre l’impatto di questa malattia, ancora oggi la neoplasia più frequente nella popolazione femminile", commenta Daniela Bossi, consulente senologa del Centro Diagnostico Italiano.