Fondazione Veronesi torna a "Festa a Vico"

Appuntamento fissato per il 10, 11 e 12 giugno a Vico Equense. Quanto raccolto finanzierà la ricerca di Fondazione

Fondazione Veronesi protagonista a "Festa a Vico", una delle principali manifestazioni gastronomiche ideata e guidata dallo chef Gennaro Esposito.





L'appuntamento è per il 10, 11 e 12 giugno. Fondazione sarà presente, grazie all'impegno della nostra Pink Ambassador Raffaella Ferrara, come una delle 7 onlus charity partner dell’evento. Tramite una donazione sarà possibile ricevere i biglietti per partecipare alle serate in programma. I fondi raccolti andranno a sostenere la ricerca sui tumori ed in particolare verrà finanziata una giovane ricercatrice campana, la dottoressa Maria Vittoria Verrillo. La sua ricerca, che si svolge presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è focalizzata sull’ottenimento di composti attivi antitumorali a partire dagli scarti alimentari.





Per maggiori informazioni: www.festavico.com/umberto-veronesi