I laboratori del progetto Io Vivo Sano - Alimentazione e Movimento dal 25 al 27 novembre, nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori. Attesi oltre 700 studenti

La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di Frascati Scienza resiste alle difficoltà che quest’anno ha portato con sé e torna venerdì 27 novembre con una nuova edizione online. La scelta del tema non è mai stata tanto azzeccata: «EARTH - EnHance Resilience Through Humanity» (promuovere resilienza attraverso l'umanità). Il lato positivo di questo 2020, d'altra parte, è quello di averci insegnato ad essere resilienti: non opporre resistenza alle avversità, ma adattarsi e sfruttare le situazioni a proprio favore.

Fondazione Umberto Veronesi parteciperà all’appuntamento con il laboratorio online Io Vivo Sano - Alimentazione e Movimento dedicato agli studenti, che mette in luce come alimentazione e movimento sono i primi strumenti per fare prevenzione quotidiana. Elementi utili - mai come in questo momento - sia per la nostra salute fisica sia per quella psicologica. Proprio dedicandoci al cibo sano e all’attività fisica possiamo infatti trovare motivazioni, obiettivi e nuovi stimoli per affrontare al meglio questo difficile periodo.



Lo stare di più a casa ci permette di dedicarci maggiormente alla scelta corretta e consapevole dei cibi giusti e di scoprire di nuovi modi sani e gustosi per cucinarli. Allo stesso modo, l’attività fisica quotidiana, praticata anche per pochi minuti, contribuisce al benessere psicofisico e funge da moltiplicatore dei benefici dati dalla giusta alimentazione.



I laboratori di Fondazione Umberto Veronesi, destinati agli studenti dai 9 ai 13 anni, si terranno dal 25 al 27 novembre. Ogni giorno sono previsti tre laboratori virtuali, della durata di un'ora ciascuno. Oltre 700 i partecipanti attesi.



