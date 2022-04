From Herat to Milan: mostra fotografica di Aziz Behrang

Appuntamento il 20 aprile presso STILL Fotografia a Milano

Mercoledì 20 aprile, dalle ore 19 presso STILL Fotografia a Milano in via Zamenhof 11, si terrà la mostra "From Herat to Milan. Voice of Afghanistan". Un'iniziativa a beneficio di Fondazione Arca e in collaborazione con la Fondazione Veronesi che vedrà esposte le opere di Aziz Behrang.





L'artista afghano, professore d'arte all'Università di Herat, è stato accolto in Italia come rifugiato politico. Attraverso le sue opere esposte -oltre 50 che saranno acquistabili durante la mostra- Aziz racconta il dramma del suo Paese con uno sguardo particolare sulla condizione della donna.





Scarica qui la locandina dell'evento