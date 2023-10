Grande successo per la decima edizione della PittaRosso Pink Parade

Oltre 20mila persone hanno camminato a Milano e in tutta Italia per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi sui tumori femminili

Domenica 8 ottobre, oltre 20mila persone hanno partecipato alla decima edizione della PittaRosso Pink Parade, colorando di rosa le vie del centro storico milanese e anche quelle di tutta Italia!

La PPP 2023 ha visto come protagonisti donne e uomini di tutte le età, intere famiglie, gruppi di amiche e amici, anche a quattro zampe, e team aziendali. Tutti uniti da un unico intento: sostenere la ricerca scientifica d'eccellenza.

Il ricavato di questa decima edizione sarà devoluto a Fondazione Veronesi e permetterà di finanziare un progetto sulla ricerca delle cellule tumorali circolanti nel sangue sia come metodo per effettuare diagnosi precoce, sia per individuare nuove possibili terapie nella prevenzione dello sviluppo delle recidive nelle donne con una pregressa diagnosi di tumore al seno.

Per tutto il mese di ottobre, sarà ancora possibile sostenere il progetto con una donazione in tutti i punti vendita PittaRosso o su pittarossopinkparade.it.

Un'edizione veramente speciale quella di quest'anno, che ha segnato 10 anni di collaborazione tra PittaRosso e Fondazione Veronesi - racconta Fulvia Caliceti, Direttore Marketing e Comunicazione di PittaRosso - un sodalizio che è cresciuto nel tempo, che non si è fermato nemmeno durante la pandemia, e che ha permesso di raggiungere risultati importanti, a testimonianza che la collaborazione tra profit e no profit non è solo possibile, ma è sempre più necessaria, per un futuro ancora più pink per tutte le donne".

Anche quest'anno con la decima edizione della PittaRosso Pink Parade non solo è stato possibile raccogliere fondi per finanziare un innovativo progetto di ricerca, ma abbiamo avuto la grande opportunità di sensibilizzare sempre più donne sull'importanza della prevenzione per i tumori tipicamente femminili - dichiara Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Veronesi. Da anni Fondazione è impegnata nel finanziamento a medici e ricercatori che hanno dedicato la propria vita alla ricerca per trovare soluzioni di cura sempre più efficaci e non smetteremo mai di ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per individuare tempestivamente i tumori.

Si ringraziano tutti i partner che hanno scelto di essere al nostro fiancoù