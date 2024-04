"Insieme contro il cancro": in Senato la fotografia della lotta ai tumori in Italia

Il 17 aprile un incontro fra politica, scienza e società civile sul Manifesto europeo contro il cancro, in vista delle elezioni europee. Presentato un Report sulla lotta ai tumori in Italia

Promuovere la diagnosi precoce e un equo accesso ai servizi sanitari; impegnarsi perché i cittadini siano informati e consapevoli, per ridurre le disuguaglianze in tema di prevenzione e cura delle malattie oncologiche: queste sono alcune delle tematiche al centro dell’evento Time to Accelerate: Insieme contro il cancro, organizzato da European Cancer Organisation (ECO), network europeo di cui fa parte anche Fondazione Veronesi, presso il Senato della Repubblica mercoledì 17 aprile.

La giornata sarà l’occasione per discutere a livello nazionale il Manifesto europeo contro il cancro 2024, lanciato da ECO in vista delle prossime elezioni europee e sottoscritto da Fondazione Veronesi. Sarà anche presentato il Report nazionale per l’Italia, un rapporto sintetico sulla situazione della diagnosi, prevenzione e cura dei tumori nel nostro Paese. Al centro della discussione ci saranno tematiche cruciali come la carenza di personale sanitario, le disuguaglianze nell’accesso ai servizi, i ritardi nelle coperture di screening e vaccinazioni.

PROGRAMMA E RELATORI

L'evento è organizzato in collaborazione con il senatore Francesco Boccia e stakeholder e politici nazionali. Interverrà Giulia Veronesi, membro del Collegio d’indirizzo e del Comitato scientifico per la lotta al fumo di Fondazione Veronesi, professoressa di Chirurgia Toracica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Inoltre ci saranno, tra gli altri relatori di rilievo:

Francesco Boccia, Senatore

Nicolò Matteo Luca Battisti, Co-Presidente della rete ECO sulle disuguaglianze, Presidente della Società internazionale di oncologia geriatrica (SIOG)

Alessandra Moretti, Eurodeputata e membro della nostra rete di parlamentari nazionali e internazionali per l'azione contro il cancro

Walter Ricciardi, Professore di sanità pubblica all'Università Cattolica, presidente della "Missione Europea sul Cancro"

Alberto Costa, Consigliere speciale del Commissario europeo per la salute sulle strategie contro il cancro, membro del consiglio di amministrazione di ECO

Silvia Deandrea, Presidente FASO (Federazione delle Associazioni degli Screening Oncologici)

Pierluigi Fracasso, Gastroenterologo ed epatologo, United European Gastroenterology

Corrado Tinterri, Professore associato di chirurgia, Dipartimento di Scienze Biomediche, Direttore Unità di Senologia Humanitas University

Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM): Francesco Perrone, Presidente, Direttore Unità Sperimentazioni Cliniche Istituto Nazionale Tumori di Napoli

Confederazione Oncologi, Cardiologi, Ematologi (FOCE): Francesco Cognetti, Presidente

EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition: Marzia Zambon, Direttrice Esecutiva di Europa Donna

Fondazione AIRC: Anna Bagnato, Responsabile dell’Unità di modelli preclinici e nuovi agenti terapeutici, Istituto nazionale dei tumori Regina Elena di Roma

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT): Francesco Schittulli, Presidente

Paolo Bonaretti, Portavoce di All.Can Italia e Membro del consiglio direttivo di Fondazione Enea Tech e Biomedical

Nicola Normanno, Professore e Direttore scientifico IRST

Alessandro Laviano, Professore di Medicina Interna, Sapienza Università di Roma, Italia; Direttore Medico, Unità di Nutrizione Clinica, Ospedale Universitario Sant’Andrea

Riccardo Audisio, Università di Göteborg - Dipartimento di Chirurgia, Istituto di Scienze Cliniche

A moderare, la giornalista Annalisa Manduca.

QUANDO, DOVE E COME

L’incontro si terrà presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, presso il Senato della Repubblica, in Via della Dogana Vecchia, 29 a Roma, dalle ore 9.30 alle 12.30.

Per partecipare è possibile compilare il form online oppure scrivere a manifesto@europeancancer.org. Sarà possibile seguire la diretta dalla WebTV del Senato e dal canale YouTube dedicato.