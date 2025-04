La Colomba Pasquale di Fondazione Veronesi a sostegno dell’oncologia pediatrica

Già sold out la colomba che sostiene la ricerca scientifica finanziando PALM Research Project®, dedicato alla leucemia mieloide acuta

Anche quest’anno è stato possibile sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza di Fondazione Umberto Veronesi nel campo dell’oncologia pediatrica, grazie all’acquisto di una colomba classica da 1 kg, prodotta dal Laboratorio Niko Romito.

Il tipico dolce pasquale, che ha registrato un incredibile successo ed è andato rapidamente sold out, è confezionato in un’esclusiva borsa di seta 100% realizzata e donata dal brand For Restless Sleepers e arricchito da un ciondolo in ottone galvanica argento invecchiato a forma di melagrana.

Il ricavato della raccolta fondi data dall’acquisto della colomba, proposta a fronte di una donazione di 50 euro, permetterà di finanziare l’innovativa piattaforma di ricerca e cura PALM Research Project® per la leucemia mieloide acuta dei bambini, ossia una rete internazionale di istituti specializzati in campo oncoematologico finanziata da Fondazione Veronesi e coordinata dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La ricetta della colomba, studiata dallo Chef Niko Romito e dai pasticcieri del Laboratorio, segue tre fasi di fermentazione e quattro lavorazioni con lievito madre ottenuto da una lunga fermentazione naturale di farine biologiche selezionate. Guscio croccante di mandorle e zucchero grezzo di barbabietola, una "calotta" pralinata dolcemente fragrante e con un pizzico di sapidità che ne caratterizza il sapore ed esalta la pasta interna morbida e cremosa. Profumi, sapori, materie prime, tecnica e lavorazione artigianale per il dolce della tradizione che è un inno alla leggerezza e alla condivisione.