Appuntamento il 23 marzo 2025 con lo special event "Rinasce la primavera, rifiorisce la ricerca scientifica"

La Delegazione di Teramo, guidata da Anna Maria Ressa Camerino, organizza lo special event "Rinasce la primavera, rifiorisce la ricerca scientifica" per sostenere il lavoro di un giovane ricercatore abruzzese. L'appuntamento è domenica 23 marzo 2025 alle ore 13.00 presso il ristorante Cavallino Rosso, in Via Catanzaro, 16 Castellato (TE).

All'evento, dove sono previsti gli interventi musicali a cura del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, presenzierà anche Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

Per info e prenotazioni:

Anna Maria 347.55.10.353

Fiorella, Oreria D’Antonio 338.54.64.527

Scarica la locandina