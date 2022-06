La Federazione Italiana di Pallavolo sostiene la ricerca oncologica pediatrica

FIPAV ha dato vita alla raccolta fondi “Facciamo muro” per finanziare un progetto di ricerca sulla leucemia linfoblastica acuta

La Federazione Italiana di Pallavolo ha deciso di lanciare la raccolta fondi “Facciamo muro” per finanziare la dottoressa Alice Cani, ricercatrice di Fondazione Umberto Veronesi, impegnata nello studio della leucemia linfoblastica acuta. Questa malattia rappresenta uno dei tumori più diffusi in età pediatrica e, sebbene oggi siano stati fatti moltissimi progressi nel suo trattamento, circa il 10- 15% dei pazienti che vanno incontro a ricaduta è caratterizzato da una prognosi infausta.

La dottoressa Cani svolgerà la sua ricerca presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza di Padova, dove valuterà il ruolo degli esosomi, piccole vescicole rilasciate dalle cellule tumorali, nella leucemia linfoblastica acuta pediatrica a cellule B, la forma più comune di leucemia nel Paesi occidentali.

La ricerca portata avanti dalla dottoressa Alice Cani fa parte del macroprogetto Gold for kids, avviato da Fondazione Umberto Veronesi nel 2014, che si svolge in sinergia con l’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) e la sua Fondazione (Fieop). Nasce per sostenere le cure mediche e la ricerca sui tumori infantili e promuovere una corretta informazione scientifica. Dall’inizio del progetto è stato possibile finanziare il lavoro di 144 ricercatori e ricercatrici e l’apertura di protocolli di cura mirati su diverse patologie infantili come, ad esempio, neuroblastoma, leucemia mieloide acuta, linfoma di Hodgkin, ependimoma, medulloblastoma e sarcomi.

Per sostenere la ricerca sulla leucemia linfoblastica acuta ed entrare nella squadra per fare muro contro il tumore, è possibile lasciare il proprio contributo sulla piattaforma "Insieme".