L'arte di Cristian Basile per Fondazione Veronesi

Il 13 giugno si è tenuto un evento per presentare le opere donate dall'artista a sostegno della ricerca scientifica finanziata da Fondazione Veronesi

Il pop autentico, originale, italiano di Cristian Basile, artista ed ex paziente oncologico, a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Veronesi. L’artista ha portato in omaggio a Fondazione Veronesi 10-15 delle sue scimmie antropomorfe, create con un mix materico-cromatico che contempla plastica ABS riciclata e vernici. L’evento si è tenuto il 13 giugno presso la sede di Fondazione Veronesi in via Solferino 19 a Milano, in collaborazione con Art Luxury Gallery.

Si è trattato di un tributo personale di Cristian Basile alla ricerca scientifica. L’artista è stato un paziente oncologico in età infantile, quando gli venne diagnosticato una forma di tumore benigno a cui seguirono anni di terapia. “Inizialmente la malattia si presentò con un dolore molto forte al polpaccio e dopo vari tentativi diagnostici e molto dolore finalmente la diagnosi. Si trattava di un tumore benigno al femore sinistro. Così sono iniziati i cicli di chemioterapia. La mia immensa gratitudine alla ricerca scientifica mi porta oggi a donare alcune delle mie opere a Fondazione Veronesi: mi sento in dovere di fare qualcosa, di dare il mio contributo, soprattutto in un momento in cui la vita e la mia arte mi stanno dando grande soddisfazione”.

L’iconografia animale e l’assemblaggio post industriale sono il lessico con cui Cristian Basile si esprime naturalmente. Un polimero riciclato, la plastica ABS, è il suo lessico; le vernici - anche biologiche e vegane - sono la sintassi, frutto di una sperimentazione costante. Resine, colori fluorescenti e metal, wrap, si fondono in un insieme tridimensionale che trova nell’artigianalità il suo totem.

Da settembre 2022 a oggi, le opere prodotte hanno preso il via da Milano, Bergamo, Bologna, Venezia, Firenze, Roma, Trieste, Lecce, Palermo, Pietrasanta, Napoli, fino a Montecarlo, Monaco, Parigi, St Paul de Vence, Vienna, Dubai.

Il sostegno alla ricerca scientifica contro i tumori continua: chi fosse interessato può trovare informazioni contattando Art Luxury Gallery, Via Pasquale Sottocorno 27, Milano.