Le Ladies of Harley al fianco di Fondazione Veronesi

Grazie alla 3° edizione del Ladies National Run sono stati raccolti 11.000 euro per la ricerca sui tumori femminili

Il 14 e il 15 ottobre si è svolta a Bologna la 3° edizione del Ladies National Run, l'evento nazionale ideato e dedicato alle intraprendenti Ladies of Harley (LOH) che ha visto la partecipazione di oltre 800 bikers provenienti da tutti gli HOG chapter d'Italia. Un evento all'insegna del divertimento e della solidarietà che ha permesso di raccogliere 11.000 euro a favore della ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili promossa da Fondazione Veronesi.

Tutto il ricavato della vendita della maglietta ufficiale dell'evento è stato infatti devoluto alla Fondazione per finanziare l'attività dei ricercatori impegnati nello studio e nella cura dei tumori che colpiscono ogni anno migliaia di donne.

Ma non solo. Il raduno è stato anche l’occasione per sottolineare l’importanza della prevenzione e della ricerca, grazie alla testimonianza di una lady biker e Pink Ambassador di Fondazione Veronesi che ha raccontato come dopo un tumore si può rinascere e tornare a vivere persino più forti di prima, e quanto può aiutare far di un gruppo di donne che condividono una storia simile.

«Sisters Ride Power - H.O.G. Ladies National Run 2023 per Fondazione Veronesi in una sinergia inebriante e coinvolgente, che ci ha regalato un immenso bagaglio di emozioni. Perché tutte insieme siamo più della somma delle singole parti, sempre a sostegno le une delle altre nella sorellanza e quando più diamo, più riceviamo!», dichiarano Enrica Cernevali e Rossella Mingozzi, Lady of Harley Officer e Secretary Officer del Bologna HOG Chapter.