«Life is a Miracle», una canzone per sostenere la ricerca scientifica

I proventi del brano realizzato da Federico Paciotti, Giovanni Allevi e Sumi Jo serviranno a sostenere la ricerca scientifica finanziata da Fondazione Umberto Veronesi

Si intitola «Life is a Miracle» il nuovo singolo scritto da Federico Paciotti (tenore e chitarrista) e intonato con la collaborazione di Giovanni Allevi (compositore e pianista) e di Sumi Jo (soprano coreano). Il brano, disponibile sulle piattaforme streaming e in versione digitale (clicca qui per ascoltarlo o per scaricarlo), è accompagnato dal videoclip girato da Cristiano Riccardi (regista). I fondi raccolti serviranno a sostenere la ricerca scientifica finanziata da Fondazione Umberto Veronesi.



«Con la collaborazione di Adolfo Vannucci, abbiamo pensato di dare forma a questo progetto in favore della Fondazione che porta il nome di un grande uomo e di un grande medico, che ha dedicato tutta la sua vita a salvarne altre e sche sostiene da sempre e con determinazione la ricerca scientifica di eccellenza», spiega Federico Paciotti.





La canzone realizzata dai tre protagonisti - accomunati dalla stessa sensibilità - si candida a manifesto dell’umanità più bella per ricordare le vittime del coronavirus. Tra cui, la mamma dello stesso Paciotti. «Il nostro vuole essere un messaggio universale di solidarietà e di resistenza - spiegano gli autori -. Perché la vita resta il più grande miracolo a cui assiste l’uomo».