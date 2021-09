L’Impegno di Rigoni di Asiago per la salute delle donne

Rigoni di Asiago promuove la ricerca sui tumori femminili, aderendo al progetto Pink is good della Fondazione

Fondazione Umberto Veronesi presenta un nuovo alleato nel sostegno alla ricerca scientifica sui tumori femminili. Si tratta di Rigoni di Asiago - azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti biologici – che partecipa al progetto Pink is Good con il brand Fiordifrutta, la sua preparazione 100% da frutta bio, dolcificata solo con succo di mela.

Nel periodo tra il 15 settembre e il 15 novembre l’azienda veneta si impegnerà a destinare 5 euro su ogni ordine di prodotto acquistato tramite lo shop-on line, shop.rigonidiasiago.it a Pink is good, il progetto della Fondazione dedicato ai tumori tipicamente femminili (seno, utero e ovaio). Il ricavato contribuirà a finanziare il lavoro di medici e ricercatori che dedicano la loro vita allo studio e alla cura di queste patologie.

«Come Rigoni di Asiago crediamo nell’immenso valore della ricerca, perché la salute della persona è per noi fondamentale. Siamo convinti che solo grazie alla ricerca possiamo sperare in un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Per questo, da sempre, supportiamo progetti e attività di enti, associazioni e Università».

Sempre nell’ambito del sostegno alla ricerca, Rigoni di Asiago parteciperà alla PittaRosso Pink Parade, l’ormai famosa camminata non competitiva per promuovere la ricerca sui tumori femminili e sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione, in qualità di Friends of fornendo sampling di prodotto Fiordifrutta insieme a voucher promozionali che verranno inseriti nelle sacche gara dei partecipanti.