Venticinquemila euro: a tanto ammonta l'impegno di MAW per garantire la copertura dei sette progetti di ricerca su Covid-19 finanziati da Fondazione Umberto Veronesi

Un contributo cospicuo a sostegno della ricerca scientifica su Covid-19, pari a 25mila euro.



Di fronte all'emergenza sanitaria in corso da quasi un anno, MAW ha deciso di non tirarsi indietro. Il Gruppo composto dalla storica Agenzia per il Lavoro e da altre 3 società attive nel campo della formazione (ForMAW), dell’Information Technology (Men At Code) e dell’Outsourcing in ambito logistico (Gotaway), presente in oltre 100 distretti industriali del Nord e Centro Italia e con un portfolio clienti di più di 3600 aziende rappresentanti del Made in Italy, ha scelto Fondazione Umberto Veronesi per dare il proprio contributo alla lotta alla pandemia (scopri quali sono i progetti finanziati).



«Occupandoci di lavoro e di risorse umane, non potevamo rimanere insensibili di fronte alla necessità di investire sul futuro del Paese - spiega Francesco Turrini, amministratore delegato di MAW -. Dopo aver sostenuto l'attività di tre ospedali lombardi, abbiamo deciso di investire nella ricerca. Da qui la scelta di Fondazione Umberto Veronesi. Stimiamo il suo impegno per il benessere delle persone e il progresso della società e ci riconosciamo nel suo intento: quello di generare un impatto positivo sulla vita delle persone».