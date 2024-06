nutribullet® e Fondazione Veronesi: insieme per la ricerca

Nel 2024, nutribullet® rinnova il suo sostegno a Fondazione Veronesi, finanziando il lavoro della Dott.ssa Laura Salvadori, impegnata a scoprire i meccanismi con cui la dieta occidentale, ricca di AGE, possa aggravare la cachessia da cancro.

Anche quest'anno, Fondazione Veronesi può contare sull'importante sostegno di nutribullet®. Il brand leader nel settore dei personal blenders ha deciso, infatti, di finanziare per il 2° anno consecutivo il lavoro della Dott.ssa Laura Salvadori, confermando così il suo impegno a favore della ricerca scientifica.

La Dott.ssa Salvadori sta sviluppando una ricerca che mira ad indagare il ruolo della dieta Occidentale nella perdita di forza e massa muscolare (cachessia) nei pazienti oncologici. La dieta Occidentale, infatti, è caratterizzata da alimenti ultra-processati ad alto contenuto di molecole AGE (Advanced Glycation End-products). Tali composti si accumulano nel corpo e interagiscono con i recettori muscolari (RAGE), causando atrofia.

Obiettivo della ricerca sarà quello di indagare i meccanismi molecolari con cui gli AGE provenienti dalla dieta possono peggiorare la cachessia da cancro e verificare se il mirtillo rosso, in virtù della sua comprovata azione anti-AGE, possa contrastare tale effetto.

" Siamo molto felici di rinnovare la collaborazione tra nutribullet® e Fondazione Umberto Veronesi. Questa sinergia ci permette di promuovere l’importanza di una corretta alimentazione come elemento chiave per la prevenzione e per il benessere. Crediamo fermamente nel potere della nutrizione e per questo con nutribullet® ci impegniamo a renderla semplice", dichiara Marco Brogi, Country Manager Italia di De'Longhi.