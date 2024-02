Panettone per la ricerca: i risultati ottenuti

Grande soddisfazione per l'edizione 2023: grazie a centinaia di donatori e volontari sono stati raccolti 400.000 euro. Ecco come saranno destinati

Il Panettone per la ricerca è il prodotto solidale natalizio per eccellenza proposto da Fondazione Veronesi. Grazie alla generosità di centinaia di donatori e volontari, l’edizione 2023 ha raccolto oltre 400.000 euro, attraverso la distribuzione di 20.000 Panettoni.

I fondi raccolti sono destinati al sostegno della ricerca scientifica sui tumori pediatrici, in particolare su:

il medulloblastoma, il tumore maligno del sistema nervoso centrale più frequente nei bambini, tramite l’avviamento di un protocollo di cura per migliorare la qualità di vita dei giovani pazienti e ridurre le conseguenze neurologiche e cognitive post-operatorie (coordinatore del protocollo: Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma; responsabile: Dr.ssa Angela Mastronuzzi); la leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo, tramite il finanziamento di Palm Research Project, una piattaforma internazionale di ricerca e cura (centro coordinatore: Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma; responsabile: Prof. Franco Locatelli).

Ogni anno nel mondo si ammalano di cancro circa 250 mila bambini. In Italia le nuove diagnosi di tumore sono circa 1.400 l’anno nei bambini fino a 14 anni e 800 negli adolescenti tra i 15 e i 19 anni. Grazie ai progressi della ricerca scientifica, da alcuni decenni le percentuali di guarigione aumentano fino a toccare il 90% per alcune forme di leucemia. Nonostante questi progressi le neoplasie pediatriche restano la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un impatto drammatico sui pazienti e sulle loro famiglie. E’ importante continuare a finanziare la ricerca, per questo Fondazione Veronesi sostiene il lavoro dei migliori ricercatori e ricercatrici impegnati a trovare nuove cure per bambini e adolescenti malati di tumore.

Si ringrazia Elena Santarelli per il suo personale e attivo coinvolgimento nel sostegno dell’iniziativa.

Il Panettone per la ricerca è confezionato in una speciale scatola in acciaio eco-compatibile ed eco-sostenibile, realizzata con il sostegno economico di Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi in acciaio).