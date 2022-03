“Papà non fare il broccolo” l’appello di Citrus e E.Marinella per la prevenzione al maschile

Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano i broccoli Citrus incravattati E.Marinella. Acquistandoli, si sostiene la ricerca sui tumori maschili promossa da Fondazione Umberto Veronesi.

In occasione della Festa del Papà, il broccolo Citrus l’Orto Italiano è incravattato dai mini-modelli della storica azienda napoletana E. Marinella per sostenere la ricerca scientifica e per ribadire che la prevenzione può partire anche dai gesti quotidiani più semplici, come il mettersi a tavola e scegliere i cibi buoni e salutari.

L’iniziativa sostiene il progetto dedicato alla salute degli uomini SAM – Salute Al Maschile di Fondazione Umberto Veronesi: per ogni broccolo acquistato infatti, parte del ricavato della vendita sarà destinato da Citrus alla ricerca scientifica sui tumori tipicamente maschili, ossia quello alla prostata, testicolo e vescica.

Il Broccolo Citrus è in vendita, fino al 19 marzo, nei supermercati e ipermercati di tutta Italia aderenti all’iniziativa.