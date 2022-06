PittaRosso Pink Parade 2022: le aziende in marcia a sostegno della ricerca

La camminata annuale contro i tumori femminili sarà il 16 ottobre. Le aziende possono iscriversi da tutta Italia a partire dalla seconda metà di luglio

Torna anche quest’anno la PittaRosso Pink Parade, la camminata non competitiva organizzata da PittaRosso e Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili. L'annuale evento, che rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico femminile sull’importanza della prevenzione, quest’anno si svolgerà il 16 ottobre.

Giunto alla sua nona edizione, l’appuntamento sportivo conferma la doppia veste: il format “diffuso”, inaugurato con successo nel 2020, per cui sarà possibile partecipare ovunque ci si trovi, in tutta Italia; e l’evento a Milano, che permetterà di camminare assieme agli altri iscritti per le vie del centro. Ogni partecipante riceverà il Pink-kit con t-shirt rosa e gadget dei vari sponsor.

A Milano il percorso sarà dei tradizionali 5 km di camminata, mentre l’invito per gli iscritti all'edizione diffusa è quello di muoversi sul proprio percorso preferito, camminando, correndo o pedalando. Per tutti l’invito è di condividere sui canali social dell’evento la propria esperienza con l’hastag ufficiale.

Le aziende, anche quest’anno, saranno protagoniste. Potranno promuovere l’iniziativa e creare dei team aziendali iscrivendo i propri dipendenti. Sarà un'importante un’occasione per rafforzare la coesione di gruppo e riaffermare i valori aziendali per correre insieme verso un obiettivo comune: diffondere il messaggio di prevenzione e sostegno alla ricerca in favore di tutte le donne.

I fondi raccolti andranno a sostegno di Pink is Good, il progetto di Fondazione Veronesi per promuovere la ricerca e la sensibilizzazione sui tumori del seno, dell’utero e dell’ovaio. Quello al seno è sicuramente il tumore più diffuso, con 55.000 nuove diagnosi all’anno. Se il tumore viene diagnosticato nelle fasi iniziali, però, il tasso di sopravvivenza supera il 90%: ecco perché, oltre al sostegno della ricerca, anche sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione diventa vitale.

Le iscrizione per le squadre aziendali, dal costo di 23 € per ogni partecipante, potranno essere effettuate sul sito Pittarossopinkparade.it a partire dalla seconda metà di luglio.