Pittarosso Pink Parade: iscriviti ai nostri stand

Nei week end di settembre e inizio ottobre saremo in alcune piazze a Milano per promuovere la prevenzione e l'iscrizione all'evento del 6 ottobre

Non vi siete ancora iscritti alla Pittarosso Pink Parade del prossimo 6 ottobre? Non preoccupatevi, Fondazione Umberto Veronesi nei week end del mese di settembre e inizio ottobre sarà in piazza a Milano con degli stand per promuovere tutte le attività legate alla Pittarosso Pink Parade.



Questo il calendario dei prossimi impegni:

Dal 20 al 22 settembre in Piazza San Babila

27 e 28 settembre in Largo La Foppa

4 ottobre in Piazzale Cadorna

Orari di attività:

Venerdì ore 14-20 (Il 4 ottobre ore 9-19)

Sabato ore 11-19

Domenica ore 10-18

Attraverso un gioco educativo sensibilizzaremo sui temi legati alla salute e al movimento. Si tratta del gioco dei bussolotti con cui abbattere 10 cattive abitudini. A tutti i partecipanti verrà dato un segnalibro con dieci consigli. Durante i week end sarà possibile iscriversi alla Pittarosso Pink Parade. Gli stand saranno anche l'occasione per accogliere donazioni (per chi si iscrive o donerà almeno 10 Euro verrà fornita in omaggio la borraccia di Fondazione).