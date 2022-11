Pittarosso Pink Parade: oltre ottocentomila euro per la ricerca sui tumori femminili

I fondi raccolti serviranno per finanziare il progetto Pink is good a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori femminili

834.782.00 euro è l’ammontare definitivo raccolto grazie a tutte le attività messe in campo da PittaRosso e sottolinea ancora una volta l’enorme successo della camminata più pink dell’anno, organizzata da PittaRosso a favore di Fondazione Umberto Veronesi e il suo progetto Pink is good, con il quale si impegna a finanziare la ricerca scientifica contro i tumori tipicamente femminili e a sensibilizzare sempre di più le donne sull’importanza della prevenzione contro queste patologie.

Ad inizio mese, l'amministratore delegato di PittaRosso, Marcello Pace, si è recato presso l’Hotel Bianca Maria Palace per consegnare ufficialmente al nostro presidente, Paolo Veronesi, un assegno gigante... non solo nelle dimensioni! L'importante importo raccolto è il risultato, oltre che delle iscrizioni all’evento, anche delle donazioni raccolte nei punti vendita della rete PittaRosso nei quattro mesi precedenti e dei contributi delle aziende partner sostenitrici; un’attività che ha coinvolto tutto il personale impegnato in prima persona a veicolare ai clienti il messaggio di quanto sia importante il sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza. Grazie all’importante risultato di quest’anno, il totale dei fondi raccolti da PittaRosso nei 9 anni di vita del progetto PittaRosso Pink Parade a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili ammonta ad oggi a quasi 6 milioni di euro.

“La PittaRosso Pink Parade è il momento più alto nella vita dell’azienda – ha dichiarato Marcello Pace - Siamo impegnati su questo progetto dalla sede fino ai punti vendita, e vedere, anno dopo anno, la dimensione che l’evento assume in termini di raccolta e di partecipazione, ci riempie di orgoglio”.

“Anche quest’anno con la nuova edizione della PittaRosso Pink Parade non solo è stato possibile raccogliere fondi per finanziare un importante progetto di ricerca, ma abbiamo avuto la grande opportunità di sensibilizzare moltissime donne sull’importanza della prevenzione contro i tumori tipicamente femminili. Non smetteremo mai di ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoce sono fondamentali per individuare tempestivamente i tumori, permettendo così di curarli in modo meno invasivo e ridurre la mortalità” – ha concluso il Professor Paolo Veronesi.

Per maggiori informazioni: www.pittarossopinkparade.it