Pittarosso Pink Parade: oltre seicentomila euro per la ricerca sui tumori femminili

I fondi raccolti serviranno per finanziare il progetto Pink is good a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori femminili

624.553 euro. A tanto ammonta la cifra donata da Pittarosso a Fondazione Umberto Veronesi, come ricavato della Pittarosso Pink Parade. Una cifra frutto della presenza delle tante persone che hanno partecipato alla "doppia anima" dell'evento, il 3 ottobre a Milano e diffusamente nel resto d'Italia. Una somma che conferma ancora una volta l'efficacia di una sinergia che va avanti ormai dal 2014. I fondi raccolti serviranno a sostenere il progetto Pink is good volto a promuovere la ricerca scientifica contro i tumori femminili e a sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione contro queste patologie.





Nella giornata di ieri, 3 novembre, l'amministratore delegato di PittaRosso, Marcello Pace, si è recato presso la nostra sede per consegnare ufficialmente al nostro presidente, Paolo Veronesi, un assegno gigante... non solo nelle dimensioni! L'importante importo raccolto è il risultato, oltre che delle iscrizioni all’evento, anche delle donazioni raccolte nei punti vendita della rete PittaRosso nei quattro mesi precedenti e dei contributi delle aziende partner sostenitrici; un’attività che ha coinvolto tutto il personale impegnato in prima persona a veicolare ai clienti il messaggio di quanto sia importante il sostegno alla ricerca scientifica d’eccellenza. Grazie all’importante risultato di quest’anno, il totale dei fondi raccolti da PittaRosso negli 8 anni di vita del progetto PittaRosso Pink Parade a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili ammonta ad oggi a quasi 5 milioni di euro.





«Siamo davvero lieti di aver potuto contribuire anche quest'anno a una causa tanto importante, attraverso la PittaRosso Pink Parade - ha dichiarato Marcello Pace, ceo di PittaRosso - Come sempre lo sforzo organizzativo è stato enorme, il lavoro intenso: ma è un impegno che portiamo avanti volentieri, col sorriso, perché sappiamo quanto sia fondamentale contribuire alla ricerca scientifica, e alla fine, quando arrivano questi risultati, capiamo che davvero ne è valsa la pena».





«La pandemia ci ha lasciato come eredità positiva la consapevolezza di quanto sia fondamentale la ricerca scientifica per la salute di tutti noi. Grazie a questa nuova edizione della PittaRosso Pink Parade è stato possibile non solo raccogliere fondi per continuare a finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza contro i tumori femminili, ma soprattutto sensibilizzare sempre più donne circa l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce perché individuare tempestivamente i tumori permette di curarli in modo meno invasivo e ridurre la mortalità» - ha affermato Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

Per maggiori informazioni: www.pittarossopinkparade.it