Porta in azienda “Il Pomodoro per la ricerca”

Il 23 e 24 aprile si terrà l’evento di raccolta fondi a cui potranno aderire anche le aziende, distribuendo le confezioni tra i dipendenti o coinvolgendoli a partecipare in prima persona

Torna la quinta edizione de «Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente», evento di piazza di Fondazione Umberto Veronesi realizzato in collaborazione con ANICAV (Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali) e RICREA (Consorzio nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi di Acciaio), previsto nel weekend del 23 e 24 aprile.





Oltre che nelle piazze (nel rispetto delle normative e dei decreti vigenti) e nelle scuole, dove a fronte di una donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere il tris di lattine di pomodoro (pelati, polpa e pomodorino), la distribuzione dei prodotti avverrà anche all'interno delle aziende.





Di seguito le diverse modalità di partecipazione:





Regalo solidale scegliendo il nostro «tris» come dono ai clienti, fornitori, collaboratori

Organizzazione di un banchetto di raccolta fondi in piazza durante il weekend (23-24 aprile 2022) o in azienda (o presso il Cral) infra-settimanale (per uno o più giorni nel mese di Aprile) che verrà gestito interamente da dipendenti/collaboratori (nella foto il banchetto organizzato nel 2021 a Milano dallo studio At Kearney Srl).

Apertura di un banchetto digitale su Insieme www.insieme.fondazioneveronesi.it: ogni dipartimento/azienda potrà aprire una propria campagna di raccolta fondi, raccogliendo le prenotazioni e le donazioni direttamente online. Al termine della campagna verrà programmata la spedizione delle confezioni (in base agli ordini ricevuti) presso l'azienda (ad un unico indirizzo). Sarà cura degli Ambassador coinvolti occuparsi della distribuzione.

Ordine di un kit (senza allestimento banchetto) coinvolgendo i collaboratori a diventare ambassador dell'iniziativa tra la rete di contatti personali. Raccogliendo le prenotazione (via email, passaparola, con pubblicazione dell'iniziativa su intranet) e «distribuendo» i cluster a seconda delle prenotazioni ricevute.

Donazione libera (senza ricevere "i tris"): sostegno economico al progetto (protocollo internazionale di cura neuroblastoma ad alto rischio.





A testimonianza dell’impegno verrà rilasciato:





Kit di comunicazione per promuovere l’adesione all’iniziativa sui propri canali social

Locandina di sostegno

Attestato di partecipazione

Banner in firma nella email (per donazioni superiori ai 1000 euro)





Chiedi maggiori informazioni scrivendo a Beatrice Tosatto dell’ Ufficio Volontari all’indirizzo beatrice.tosatto@fondazioneveronesi.it o chiamando al numero 373 7513121

Ti aspettiamo!





Volontariato aziendale. Il punto di vista di Roberta Spinelli, Studio Kearney

Partecipare come volontari all’iniziativa di raccolta fondi “Il Pomodoro. Buono per te, buono per la ricerca” è stata un’opportunità per generare un impatto positivo sulla società che va oltre il nostro lavoro. Per noi il volontariato rappresenta un modo di agire concretamente per il prossimo, mettendosi al servizio di una buona causa. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo da tutti i colleghi, sia dai volontari al banchetto sia da coloro che hanno contribuito con le donazioni. Tutti ci siamo impegnati per aiutare i bambini malati di tumori e provare a restituire loro un po’ di speranza è una sensazione molto appagante.