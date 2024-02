Prima Assicurazioni per la salute dei dipendenti

Prima Assicurazioni ha deciso di offrire ai propri dipendenti incontri sui temi della prevenzione e della salute con gli esperti di Fondazione. Ne abbiamo parlato con Fabia Bernacchi, Global Head of Communication di Prima Assicurazioni.

Prima Assicurazioni è una realtà innovativa e solida, nata nel 2015, che fin da subito ha deciso di mettere al centro la salute dei propri dipendenti, offrendo loro la possibilità di partecipare a incontri divulgativi sui temi della salute e della prevenzione con gli esperti di Fondazione Veronesi. Quali sono le ragioni che vi hanno spinto ad intraprendere questa strada?

Il legame con Fondazione Veronesi nasce dalla mia esperienza diretta. Ho infatti avuto l’opportunità di collaborare con la Fondazione in precedenza e di constatare fin dal primo incontro il livello di eccellenza, conoscenza e professionalità che medici, ricercatori e tutte le persone che fanno parte di questa organizzazione sono in grado di portare all’interno delle aziende.

La collaborazione tra Prima e la Fondazione Veronesi ha preso vita lo scorso autunno, in occasione del mese dedicato alla prevenzione femminile. Abbiamo organizzato un evento dedicato per sensibilizzare le nostre persone riguardo a quanto sia fondamentale fare prevenzione.

La Fondazione, con il suo impegno rivolto alla promozione della ricerca scientifica e ai progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione scientifica, rappresenta un partner ideale per Prima nel potenziare il nostro impegno a favore della salute delle nostre persone dando accesso a tutti i dipendenti a medici e specialisti altamente qualificati ma in grado di spiegare in modo chiaro e semplice a tutti noi i comportamenti che nella nostra vita quotidiana possono aiutare a proteggerci e a prevenire malattie anche di carattere importante.

Collaborare con un'organizzazione così autorevole riflette l’impegno di Prima nell’ alimentare una cultura aziendale incentrata sul benessere delle sue persone, attraverso incontri divulgativi che, non solo contribuiscono a sensibilizzare sui temi cruciali della prevenzione e della salute, ma che promuovono anche uno stile di vita consapevole e orientato al benessere, a lungo termine.

Potreste raccontarci quali sono stati i feedback dei vostri dipendenti?

Dopo l'incontro con la Dott.ssa Segrè dedicato alla prevenzione femminile, abbiamo ricevuto feedback molto positivi da parte dei nostri dipendenti. Molti di loro hanno manifestato grande curiosità di conoscere e partecipare a ulteriori futuri incontri, evidenziando un particolare interesse per tematiche come l'alimentazione e i danni causati dal fumo.

Questo feedback nettamente positivo riflette, non solo l'efficacia degli incontri promossi dalla Fondazione, ma anche la nostra capacità di ascoltare attentamente le esigenze delle nostre persone.

Infine, pensate possa proseguire in futuro la vostra collaborazione con Fondazione? Se sì, come?

Siamo senza dubbio aperti e desiderosi di continuare questo percorso positivo anche nel 2024, con la possibilità di esplorare nuovi argomenti e approfondire ulteriormente le tematiche affrontate finora.