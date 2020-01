«Ricercatori in Classe»: oltre 13mila gli studenti incontrati nel 2019

Si è chiuso un altro anno positivo per «Ricercatori in Classe», il progetto ideato da Fondazione Umberto Veronesi per «avvicinare» gli adolescenti al mondo della ricerca e alla vita dei ricercatori

Nel complesso: 209 incontri, per un totale di 13.456 studenti coinvolti. Sono questi i numeri relativi al 2019 di «Ricercatori in Classe», il progetto ideato da Fondazione Umberto Veronesi per «avvicinare» gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado al mondo della ricerca e alla vita dei ricercatori. Tra l'1 gennaio e il 31 dicembre, 143 ricercatori hanno effettuato 209 incontri (90') in 103 città: le proprie di origine o quelle in cui oggi vivono e lavorano.

È così che si è arrivati a quasi ventimila minuti di confronto mirati alla «sensibilizzazione» nei confronti della scienza. Ogni ricercatore ha raccontato il proprio percorso di studi e di lavoro. Dopo una descrizione del progetto, il confronto è avvenuto anche sui temi della prevenzione primaria: sulla stessa linea di quanto Fondazione fa nelle scuole attraverso altri progetti di divulgazione.



Dal 2016 a oggi, sono 589 gli incontri condotti da oltre 450 scienziati, per un totale di oltre 34mila studenti incontrati. Ampiamente positivi i riscontri raccolti: sia dal mondo della scuola sia dai ricercatori. Entrambe le parti considerano «Ricercatori in Classe» uno strumento di divulgazione efficace e utile anche in vista dell’orientamento universitario. Oltre a un buon modo per invogliare i ragazzi a percorrere la strada, spesso non facile, della ricerca.





Per organizzare un incontro del progetto «Ricercatori in Classe»

è possibile inviare un’email a scuola@fondazioneveronesi.it.