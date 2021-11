Science for Peace and Health online dal 15 al 18 novembre

“Next, Attualità e prospettive: ripensiamo al domani dopo la pandemia”. Appuntamento in streaming per la tredicesima edizione della conferenza organizzata dalla Fondazione

Il 2020-2021 saranno ricordati come gli anni della pandemia. Covid-19 è stata ed è tuttora una emergenza sanitaria di portata globale che ha sconvolto abitudini e azioni quotidiane ma anche relazioni e processi decisionali dal livello internazionale a quello locale. La sfera intima e privata è stata investita dall’ondata di cambiamento tanto quanto la sfera politica, economica e sociale dei Paesi che dalla pandemia sono stati maggiormente colpiti.





Cosa imparare da quanto vissuto? In che modo questa esperienza drammatica su molteplici fronti ci arricchisce di nuove conoscenze? A queste domande proveremo a rispondere durante la tredicesima edizione della Conferenza Internazionale Science for Peace and Health, dal titolo “Next, Attualità e prospettive: ripensiamo al domani dopo la pandemia”. L'evento si svolgerà in streaming dal 15 al 18 novembre.





Quest’anno dedicheremo particolare attenzione a 4 temi legati a doppio filo con il periodo di pandemia che stiamo vivendo e che, grazie in particolare ai vaccini, comincia ad essere sotto controllo.





Nel primo giorno, dedicato al tema della politica e dell'innovazione, analizzaremo come i sistemi di governo e sanitari di livello sovranazionale e nazionale abbiano reagito alla pandemia per capire come le misure messe in campo possano consolidarsi in futuro in un’ottica di migliore coordinamento.





Nel secondo, dedicato alla ricerca e alle cure, discuteremo di come sia stato possibile realizzare dei vaccini sicuri ed efficaci e approfondiremo l'aspetto della loro distribuzione in tutti i Paesi nel mondo. Non solo, analizzeremo anche in che modo sarà possibile replicare in altri settori la straordinarietà legata alla realizzazione dei vaccini.





Il terzo giorno, nella sessione equità e salute, affronteremo con un taglio socio-economico la questione della pandemia, per interpretare e immaginare soluzioni per modelli di sviluppo sociale che siano più equi e inclusivi.





Nell'ultima giornata, dedicata all'ambiente e alla questione ecologica, parleremo del ruolo che hanno avuto le attività antropiche nell’emersione del SARS-CoV-2 e delle possibili soluzioni per ridurre le probabilità che emergenze del genere si ripresentino.





Per maggiori informazioni sul programma e sugli orari visita il sito www.science.fondazioneveronesi.it