Scuole e Pomodoro: anche quest’anno un binomio vincente

Conclusa la seconda edizione del contest "A scuola con Il pomodoro per la ricerca". Raccolti oltre 25 mila euro. Si riconferma vincitore il Liceo Banfi di Vimercate

Si è conclusa la seconda edizione di "A scuola con Il pomodoro per la ricerca", il contest di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alle scuole. Il progetto, nato per coinvolgere attivamente docenti e studenti sull'importanza del sostegno alla ricerca contro i tumori in età pediatrica, si è svolto dal primo marzo al 3 maggio 2023. Obiettivo? Aiutare la Fondazione a distribuire più confezioni di pomodoro -nell'ambito del progetto "Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente"- concorrendo alla vittoria di diversi premi per la scuola.





Sviluppato sulla piattaforma Insieme, il contest ha permesso di raccogliere 25.460 euro grazie alle 21 scuole partecipanti. Anche quest’anno abbiamo premiato le prime 5 scuole:





1) Liceo Banfi – Vimercate (MB) – 4818 € Premio: voucher da € 800,00 + Materiali Consorzio RICREA

2) I.C. Pisacane e Poerio – Milano (MI) – 4140 € Premio: voucher da € 500,00 + Materiali Consorzio RICREA

3) Liceo Agnesi – Merate (LC) – 3420 € Premio: voucher da € 400,00 + Materiali Consorzio RICREA

4) Liceo Classico Quinto Orazio Flacco – Potenza (PZ) – 2477 € Premio: voucher da € 200,00 + Materiali Consorzio RICREA

5) I.C. Alda Costa – Ferrara (FE) – 1850 € Premio: voucher da € 100,00 + Materiali Consorzio RICREA





Vi aspettiamo al prossimo anno!