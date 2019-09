Sempre più buono: 4 nuovi mix LIFE a sostegno della ricerca

Arrivano 4 nuovi mix della linea LifeStyle, studiata in collaborazione con la Fondazione Veronesi. Acquistandoli si contribuisce a sostenere borse di ricerca

Prosegue la collaborazione fra Fondazione Umberto Veronesi e Life, storica azienda piemontese tra i principali produttori italiani di frutta secca, essiccata e disidratata, che arricchisce la sua linea LIFEStyle con quattro nuovi prodotti. La linea Style di frutta e semi è stata studiata in insieme alla Fondazione e pensata per chi cura il proprio stile di vita in modo attento e coerente, senza rinunciare al gusto.

Con l’acquisto dei prodotti della gamma LIFEStyle, oltre che delle "Noci della Ricerca", il consumatore contribuisce insieme a LIFE a sostenere concretamente la ricerca scientifica promossa da Fondazione Umberto Veronesi e finanziare il lavoro di ricercatori e ricercatrici impegnati nella lotta alle malattie croniche.

I quattro nuovi gusti soddisfano le esigenze di target differenti e possono accompagnare momenti diversi della giornata: Nutrimix EnergicaMente LIFEStyle (mix di mandorle, pistacchi crudi, lenticchie e uva disidratata, ricco di magnesio, potassio e fosforo, è fonte di ferro, calcio e proteine); Nutrimix Coccolami LIFEStyle (mix di mango, prugne, cocco e nocciole: ricco di vitamina E e di rame, ha un alto contenuto di fibre); Nutrimix Happy Hour LIFEStyle (mix di mandorle, lenticchie, broccoli e semi di finocchio: ricco di potassio e vitamina E, ha un basso contenuto di sale); Nutrimix EquiliBrìo LIFEStyle (mix di ananas, noci, frumento e semi di zucca decorticati: fonte di fibre e ferro, è ricco di grassi insaturi, omega 3 e fosforo).

Dal 2016 LIFE collabora con Fondazione Umberto Veronesi con l’obiettivo di diffondere la cultura del mangiar sano e sostenere la ricerca scientifica d’avanguardia nel campo della nutrigenomica, la scienza che studia il rapporto tra gli alimenti e il nostro DNA, e della prevenzione delle malattie croniche.