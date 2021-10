Sostieni la ricerca con PayPal

Con il servizio Give at Checkout di PayPal puoi sostenere la ricerca scientifica promossa da Fondazione Umberto Veronesi.

Tutti i possessori di un account PayPal, al momento del check-out, possono decidere di fare una micro-donazione di 1€* a sostegno della ricerca scientifica promossa da Fondazione.

Attraverso il servizio Give at Checkout, PayPal dà l’opportunità ai propri consumatori di donare in modo semplice e offre agli enti non profit una soluzione per diversificare gli sforzi legati alla raccolta fondi.

Inoltre, dal sito Paypal.com (e a breve anche da app) è possibile impostare Fondazione Umberto Veronesi come ente benefico preferito, per ritrovarlo comodamente al momento del pagamento.

PayPal è uno dei metodi più usati in rete, da privati e aziende, per inviare e ricevere pagamenti online.

*PayPal non addebita alcun costo a Fondazione Veronesi per l’incasso della donazione.