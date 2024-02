Torna la campagna “Il futuro è dei bambini”

Dal 15 febbraio al 15 marzo, nelle farmacie aderenti all'iniziativa, a fronte di una piccola donazione sarà possibile richiedere il braccialetto di Fondazione e sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. Cerca la farmacia più vicina nella mappa

Anche quest’anno Federfarma, la Federazione nazionale che rappresenta oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, torna al fianco di Fondazione Veronesi per sostenere la campagna “Il futuro è dei bambini” e raccogliere fondi a favore della ricerca sui tumori pediatrici.

Dal 15 febbraio al 15 marzo, nelle farmacie aderenti, a fronte di una donazione minima di 3€, i cittadini potranno richiedere il braccialetto di Fondazione e donare così speranza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

I fondi raccolti contribuiranno a finanziare PALM Research Project®, la rete internazionale di ricerca e cura che gestirà la prima sperimentazione clinica in Europa della terapia genica con cellule CAR-Natural Killer e lo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta (LMA), un tumore del sangue molto aggressivo che ogni anno colpisce circa 70 bambini in Italia.